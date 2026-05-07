Slate Auto показала компактный электрический пикап для бизнеса

Компания Slate готовит к выходу новый электрический пикап, главной особенностью которого станет отсутствие лишних деталей. Автомобиль получит две батареи, низкую цену и максимум полезных функций.

По имеющейся информации, пикап будет представлен в ближайшее время. В конструкции заложена установка двух аккумуляторных блоков, что позволит увеличить запас хода. Ориентация на минимализм в дизайне и оснащении призвана снизить конечную стоимость для покупателей. Разработчики делают ставку на практичность и функциональность, избегая избыточных опций.

Инженеры Slate сосредоточились на самом необходимом, чтобы сделать автомобиль доступным, но при этом эффективным. Ожидается, что новинка сможет конкурировать с другими электропикапами за счет своей ценовой политики. Детали о мощности и точных характеристиках пока держатся в секрете.