АвтоВАЗ патентует детали для будущих машин

АвтоВАЗ решил дополнительно обезопасить поставки компонентов для своих будущих автомобилей, запатентовав защиту некоторых деталей. Эти меры, как отмечают специалисты, могут указывать на подготовку к выпуску новых моделей, где данные элементы будут использоваться.

Речь идёт о патентовании ряда запчастей, которые в дальнейшем планируется использовать в производстве. Эксперты считают, что защита интеллектуальной собственности на эти компоненты — шаг к обеспечению стабильности выпуска и снижению зависимости от внешних поставок. Пока официальных комментариев от компании нет, но подобные шаги обычно предшествуют запуску новинок.

Некоторые детали уже были замечены на тестовых образцах, и теперь их официальное закрепление за брендом позволит избежать подделок. Для отрасли это сигнал: Волжский автозавод серьёзно нацелен на обновление модельного ряда и стремится контролировать качество комплектующих. Наблюдатели полагают, что инициатива поможет ускорить разработку перспективных машин.