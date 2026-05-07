Слухи об увеличении штрафов сгенерированы ИИ, заявили в ГАИ

"Российская газета" узнала, что за распространением слухов о повышении штрафов для автомобилистов, которые распространили некоторые масс-медиа, стоит искусственный интеллект. Недавно в соцсетях и некоторых федеральных СМИ прошла информация о повышении штрафов за различные нарушения правил дорожного движения. Как уже сообщалось, в ГАИ опровергли эти сообщения. По мнению экспертов ГАИ, эти слухи сгенерированы нейросетями, а затем непроверенная информация расползлась по СМИ.

Утверждалось, что с 1 мая 2026 года за парковку в неположенном месте в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе придется заплатить 10 тысяч рублей, а в других регионах РФ - 5 тысяч рублей. Россиян пугали, что кратно вырастут штрафы: за превышение скорости на 20-40 километров в час - до 1,5 тысячи рублей, более 60 км/ч - до 7 тысяч рублей, за проезд на красный сигнал светофора - до 5 тысяч, за езду без ОСАГО - до 3 тысяч.

Также указывалось, что введен штраф в 5 тысяч рублей за опасное вождение. Между тем такого наказания вовсе не предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях. Как говорится в сообщении Госавтоинспекции, эксперты ведомства отметили, что ничего общего с реальностью эти данные не имеют: ни одного из описанных изменений в КоАП не вносилось: судя по "четким" формулировкам вроде "дороже прежнего", "существенное удорожание" и "вырос втрое", автор публикации либо даже не придумал размер нового штрафа, либо этот текст полностью сгенерирован нейросетью.

Вся эта информация, которая усиленно муссируется в соцсетях и даже в крупных федеральных СМИ - полная чушь. Никаких изменений по штрафам, якобы действующим с 1 мая 2026 года, не вносилось. Достаточно открыть актуальную редакцию КоАП РФ и убедиться в этом. К сожалению, авторы подобных фейковых сообщений массово вводят в заблуждение своих читателей, отмечают в Госавтоинспекции.