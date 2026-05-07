Китайские Omoda и Jaecoo заходят в Германию

Концерн Chery приступил к продажам своих суббрендов Omoda и Jaecoo в Германии, отложив старт на более поздний срок, чем планировалось изначально. Первоначально выход на немецкий рынок был запланирован на 2024 год, однако компания решила действовать постепенно, начав с менее крупных европейских стран, затем освоив Испанию, Италию и Великобританию, и лишь потом выйдя на Германию. Вопреки ожиданиям, акцент сделан не на электромобили, а на подключаемые гибриды (PHEV). Первой моделью стал Jaecoo 7 PHEV по цене от 36 900 евро, способный проезжать до 90 км на электричестве и обладающий суммарным запасом хода до 1200 км. Более крупный кроссовер Omoda 9 PHEV с полным приводом оценён в 52 900 евро; заявленный запас хода на электротяге — до 145 км, а в смешанном режиме — до 1100 км. Поставки осуществляются с автопарка в Германии, и машины готовы к передаче в течение трёх-четырёх недель. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Выбор гибридной стратегии в компании объясняют ростом сегмента PHEV в ФРГ в 2025 году и неготовностью многих покупателей полностью переходить на электромобили. В будущем модельный ряд планируется расширить моделями Omoda 4, 5 и 7, а также Jaecoo 5 и 8. Часть новинок может выпускаться на испанском заводе EBRO, что находится недалеко от сбытовых рынков.

Omoda и Jaecoo делают ставку на доверие через классическую дилерскую сеть с полноценным сервисом, отказываясь от прямых онлайн-продаж. Сейчас функционирует 15 дилеров, к концу мая число точек должно вырасти до 40, а к концу года — до 100. Долгосрочная цель — 240 центров по всей Германии.

Отдельно проработана логистика запчастей: центральный склад в Реннероде организован совместно с Kühne+Nagel. На старте продаж для двух первых моделей доступно более 99% деталей, а целевой срок доставки дилерам составляет 24 часа. Гарантия на автомобиль — семь лет или 150 000 км, на батарею — восемь лет или 160 000 км.