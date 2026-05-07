Названы дешевые мотоциклы, которые не ломаются

Topspeed перечислил 10 лучших мотоциклов по цене-качеству. Все модели стоят до $ 10 тыс. (до 880 тыс. рублей), но при этом удивляют мощностью, современными системами безопасности и качественной сборкой, сообщает Topspeed.

Первое место занял Kawasaki Z900 за $ 9,9 тыс. (около 871 тыс. рублей). Этот среднекубатурный спорт-байк оснащён 4-цилиндровым двигателем мощностью 123 л/c., ABS, трекшн-контролем, круиз-контролем, квикшифтером и 5-дюймовым TFT-дисплеем со смарт-интеграцией.

Вторым идёт Honda CB750 Hornet E-Clutch за $ 7,9 тыс. (около 695 тыс. рублей). Модель с двигателем 755 куб. см и мощностью 90,5 л.с. получила электронное сцепление E-Clutch, работающее как полуавтомат. Доступны четыре режима езды.

Третий — CFMoto 675SS за $ 7,9 тыс. (около 695 тыс. рублей). Трёхцилиндровый байк мощностью 95 л.с. весит всего 195 кг. Оснащён регулируемой подвеской KYB, TFT-дисплеем, трекшн-контролем и квикшифтером.

На четвёртом месте Royal Enfield Super Meteor 650 Celestial за $ 7,8 тыс. (около 686 тыс. рублей). Круизёр с 47-сильным двигателем идёт с пассажирской спинкой и высоким ветровым стеклом.

Пятый — Aprilia RS 457 за $ 6,8 тыс. (около 598 тыс. рублей). Спорт-байк для начинающих с алюминиевой рамой, двигателем на 47 л.с. и весом 175 кг. Оснащение: трекшн-контроль, три режима езды, TFT и ABS.

Шестое место у Honda CBR500R за $ 6,3 тыс. (около 554 тыс. рублей). Надёжный байк с двигателем на 47 л.с. и передними двухдисковыми тормозами. В наличии TFT-дисплей, трекшн-контроль.

Седьмой — Royal Enfield Himalayan 450 за $ 5,9 тыс. (около 519 тыс. рублей). Первый водяной двигатель Royal Enfield объёмом 452 куб. см и мощностью 40 л.с. Рама от Harris Performance, подвеска Showa, круглый TFT-дисплей.

Восьмой — KTM 390 Duke за $ 5,8 тыс. (около 510 тыс. рублей). «Карманная ракета» с двигателем 399 куб. см и мощностью 44,2 л.с. Имеет регулируемую подвеску WP Apex, TFT-дисплей и три режима езды.

Девятый — CFMoto 450CL-C за $ 5,7 тыс. (около 501 тыс. рублей). Начальный круизёр с 40-сильным двигателем и трекшн-контролем.

Замыкает десятку CFMoto 450SS за $ 5,6 тыс. (около 492 тыс. рублей). Самый доступный мотоцикл в рейтинге с форсированным до 50 л.с. двигателем, суппортом Brembo M4 и изогнутым TFT-дисплеем.

