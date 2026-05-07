В Майами показали уникальный гиперкар

Американский гиперкар за 224 млн рублей поразил людей металлическим цветом. В Майами дебютировал Czinger 21C Vmax в эффектном фиолетовом металлике — оттенке, которого у модели раньше не было. Несмотря на то, что многие компании лишь обещают создать конкурента европейским экзотическим автомобилям, американский Czinger 21C (наряду с Hennessey Venom F5) стал одним из немногих реально существующих гиперкаров, которые уже передаются владельцам. Об этом сообщает Carscoops.

Сегодня Czinger предлагает две модификации 21C — стандартную и Vmax. Новейшая Vmax ничуть не уступает Pagani или Koenigsegg. Именно эта машина, переданная дилером Prestige Imports в Майами, стала первым экземпляром 21C в фиолетовом цвете из линейки Liquid. На солнце цвет переливается, а в тени становится заметно темнее, подчёркивая выразительные линии и изгибы кузова.

Комплектатор Czinger 21C Vmax отказался от избыточного открытого карбона на кузове: передний сплиттер и задний диффузор окрашены в цвет автомобиля. Карбон остался лишь на отдельных элементах — передней панели, у фар и на корме. Но главное в этом гиперкаре — его фиолетовая краска, которая перетягивает всё внимание.

Кроме того, гиперкар оснащён золотистыми анодированными дисками с центральными замками и карбоновыми ободами — это помогает уменьшить массу. В интерьере продолжается цветовая тема: спинки ковшеобразных кресел отделаны тем же фиолетовым оттенком. Также в отделке широко использована кожа трёх цветов (фиолетовая, белая, чёрная) и карбон.