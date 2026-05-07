Авто для ценителей: в продаже возник псевдоспорткар ТагАЗ за 400 тысяч рублей
Редкий псевдоспортивный ТагАЗ Aquila выставили на продажу за 400 тысяч рублей. Как отмечает автор объявления, замеченного журналом Motor, причиной продажи стало «повышенное внимание» со стороны других участников дорожного движения. И хотя указано, что автомобиль не требует ремонта, на фотографиях видно, что машины пережила ДТП, в ходе которого была повреждена передняя часть пластикового кузова.
За ТагАЗ Aquila 2013 года выпуска и с пробегом 18 тыс. км продавец планирует выручить 419 тыс. рублей — это самая низкая цена на такой автомобиль среди всех выставленных на продажу вариантов.
«Аквиллу» выпускали на отдельной сборочной площадке в Азове всего год. «Бюджетный спорткар», разработанный собственными силами ТагАЗа, оснащался двигателем Mitsubishi объёмом 1,6 литра и мощностью 107 л.с.
Спрос на машины был мизерным, ранее отмечал журнал Motor. «Сказались недостатки конструкции, низкое качество сборки и слишком уж уникальный дизайн», — указывали эксперты издания.
Другой экземпляр псевдоспорткара «всплывал» на рынке Ростова-на-Дону. Та машина, выпущенная 13 лет назад, преодолела 56 тыс. км. Автомобиль, сохранённый в заводском виде, владелец оценил в 700 тыс. рублей.