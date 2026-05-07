Редкий псевдоспортивный ТагАЗ Aquila выставили на продажу за 400 тысяч рублей. Как отмечает автор объявления, замеченного журналом Motor, причиной продажи стало «повышенное внимание» со стороны других участников дорожного движения. И хотя указано, что автомобиль не требует ремонта, на фотографиях видно, что машины пережила ДТП, в ходе которого была повреждена передняя часть пластикового кузова.

За ТагАЗ Aquila 2013 года выпуска и с пробегом 18 тыс. км продавец планирует выручить 419 тыс. рублей — это самая низкая цена на такой автомобиль среди всех выставленных на продажу вариантов.

«Аквиллу» выпускали на отдельной сборочной площадке в Азове всего год. «Бюджетный спорткар», разработанный собственными силами ТагАЗа, оснащался двигателем Mitsubishi объёмом 1,6 литра и мощностью 107 л.с.

Спрос на машины был мизерным, ранее отмечал журнал Motor. «Сказались недостатки конструкции, низкое качество сборки и слишком уж уникальный дизайн», — указывали эксперты издания.

Другой экземпляр псевдоспорткара «всплывал» на рынке Ростова-на-Дону. Та машина, выпущенная 13 лет назад, преодолела 56 тыс. км. Автомобиль, сохранённый в заводском виде, владелец оценил в 700 тыс. рублей.