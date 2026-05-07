Владельцы Opel Ampera-e требуют вернуть онлайн-сервисы

Владельцы электромобиля Opel Ampera-e в Европе столкнулись с неожиданной проблемой: после отключения сервиса OnStar Europe в декабре 2020 года они лишились ряда подключенных функций. В ответ на это была создана петиция на Change.org под названием «Don’t Leave Us in the Dark», адресованная General Motors.

Суть сложности кроется в истории бренда: в 2017 году Opel и Vauxhall перешли к Groupe PSA (ныне часть Stellantis), однако Ampera-e по своей сути близок к Chevrolet Bolt EV, выпускавшемуся в Северной Америке. Из-за этого после ухода General Motors из европейских активов часть возможностей оказалась недоступна.

Авторы обращения перечисляют, что пропало: возможность дистанционного прогрева или охлаждения салона, мониторинг зарядки в реальном времени, диагностика и геолокационные сервисы. Для водителей электрокаров это не просто удобство, а помощь в планировании зарядки и оценке запаса хода.

Инициаторы требуют от GM либо открыть API для сторонних разработчиков, либо выпустить обновление, позволяющее подключать машину к смартфону через Bluetooth или Wi-Fi. Официального ответа от General Motors на момент написания петиции не поступало. Этот случай подчеркивает уязвимость ранних электромобилей, чьи цифровые услуги зависят не только от техники, но и от политики производителей.