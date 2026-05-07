321‑сильный Volkswagen Golf стал самым быстрым переднеприводным на Нюрбургринге

Volkswagen Golf мощностью 321 л.с. покорил Нюрбургринг среди переднеприводных. Юбилейный хэтчбек Volkswagen, выпущенный к 50-летию марки, снова стал самым быстрым переднеприводным автомобилем на Нюрбургринге. Он опередил Honda Civic Type R, взяв реванш за прошлогоднее поражение. Об этом сообщает Carscoops.

Поклонники бренда помнят: в 2016 году Volkswagen уже был королём Нюрбургринга среди переднеприводных — Golf GTI Clubsport S проехал круг за 7:49.21. Правда, тогда дистанция составляла 20,6 км, так что результат не полностью сопоставим с нынешним рекордом. А уже в 2017 году Honda FK8 Civic Type R отобрала титул, опередив Clubsport S на 5,4 секунды.

Под капотом юбилейной модификации Edition 50 — 2,0-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель мощностью 321 лошадиную силу (325 PS) и 310 фунт-фут крутящего момента. Это делает её самым мощным GTI из когда-либо продававшихся, причём она лишь незначительно уступает более тяжёлому полноприводному Golf R (329 л.с. / 333 PS). Для сравнения: стандартный европейский GTI развивает 262 л.с. (265 PS), американский — 242 л.с. (245 PS), а версия Clubsport — 297 л.с. (300 PS).