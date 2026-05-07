Volkswagen ID. Cross заметили на зимних тестах

Немецкий автоконцерн Volkswagen приступил к зимним испытаниям своего нового электрического кроссовера ID. Cross. Прототип был замечен вблизи Полярного круга, где на заснеженных и обледенелых трассах машина проходила тесты с минимальным камуфляжем. Новинка представляет собой кросс-версию будущего ID. Polo и базируется на платформе MEB+. Европейский дебют модели намечен на осень 2026 года, а ориентировочная стоимость в Европе составит около 28 000 евро, что делает её одной из самых бюджетных электрических моделей SUV в бренде.

По технической части ID. Cross будет схож с ID. Polo. Ожидаются переднеприводные модификации с электромоторами мощностью от 114 до 208 лошадиных сил. Младшие комплектации получат батарею ёмкостью 37 кВт·ч, а для более дорогих версий предусмотрен аккумулятор на 52 кВт·ч, поддерживающий зарядку мощностью до 105 кВт. Ранее производитель анонсировал максимальную буксировочную способность до 1200 кг.

Интерьер кроссовера, вероятно, позаимствует ключевые решения у ID. Polo: 13-дюймовый дисплей мультимедиа, 10-дюймовую цифровую панель приборов, двухуровневую переднюю панель с узкими дефлекторами вентиляции и атмосферной подсветкой. Объём багажного отделения составит 475 литров, а при сложенных задних сиденьях — до 1340 литров. Кроме того, предусмотрен небольшой передний багажник объёмом 22 литра.