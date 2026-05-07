Ушедший из России автогигант отзовет десятки тысяч автомобилей

Покинувшая Россию американская корпорация General Motors отзовет в США 40 440 машин. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) Соединенных Штатов

Причиной принятого решения стали отложения в тормозной жидкости, которые, как пишет агентство, могут повысить риски аварий.

В начале прошлого месяца General Motors сообщала об отзыве в США 271 770 автомобилей. Тогда корпорация сослалась на неполадки камер заднего вида, которые, как оказалось, могут передавать искаженное или пустое изображение.

В январе General Motors предупредила, что пошлины, к которым прибегли власти Соединенных Штатов, вероятно, обойдутся ей в три-четыре миллиарда долларов.