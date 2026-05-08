Alfa Romeo обновила оснащение кроссовера Junior

Итальянский бренд Alfa Romeo модернизировал свой паркетник Junior, сделав его более насыщенным по оснащению. Несмотря на то что модель остаётся начальной в линейке, производитель существенно расширил список стандартного оборудования для ряда версий.

Ключевые доработки коснулись комплектаций Sprint и Ti, которые теперь по умолчанию оснащаются адаптивным круиз-контролем, беспроводной зарядкой для телефона и системой Keyless Entry, позволяющей открывать автомобиль без ключа. Дополнительные опции появились и у гибридных модификаций.

Для версий с гибридной силовой установкой в базовый набор включены кожаный мультируль с подрулевыми лепестками, камера заднего вида с углом обзора 180 градусов, круговые парктроники и мониторинг мёртвых зон. Кроме того, автомобиль получил подогреваемые зеркала заднего вида с электроприводом складывания.

Компания также внесла коррективы в именование спецсерии Milano Cortina, приуроченной к зимним Олимпийским играм 2026 года. Эта версия получила новое название — Sport Speciale, при этом её главные особенности, включая отделку салона из алькантары, остались прежними. Спортверсия обзавелась новыми технологичными функциями и некоторыми элементами пакета Ti, например глянцевым чёрным обвесом и атмосферной подсветкой