Ford отозвал почти 10 млн машин в 2026 году

Американский автопроизводитель Ford с начала 2026 года объявил об отзыве почти 10 миллионов автомобилей. По состоянию на 5 мая компания провела 34 отзывные кампании, затронувшие 9 812 890 машин, а также отдельную кампанию для 2633 подогревателей блока двигателя.

В прошлом году Ford уже побил собственный рекорд, инициировав 153 отзыва почти 13 миллионов автомобилей. Хотя в 2026 году количество кампаний меньше, по числу затронутых машин темпы приближаются к прошлогодним. Крупнейший отзыв затронул 4,38 миллиона авто, включая модели F-150 (2021–2026), Super Duty (2022–2026), Maverick, Expedition, Ranger, E-Transit и Lincoln Navigator. Причина — программный сбой, из-за которого у подключенного прицепа могут отказать тормоза и световые сигналы; исправление Ford планирует внедрить по воздуху через OTA.

Среди других масштабных кампаний: почти 1,39 миллиона F-150 2015–2017 годов отзываются из-за риска внезапного понижения передачи, что грозит потерей контроля. Около 889 950 машин — из-за проблем с камерой заднего вида, еще 849 310 — из-за отказа отображения ее картинки. Сотни тысяч Escape, Explorer, Expedition, Super Duty и Lincoln имеют дефекты дворников.

Зафиксированы и опасные неисправности: короткое замыкание и риск пожара у подогревателей блока двигателя, неполадки высоковольтных батарей у E-Transit, Escape PHEV и Lincoln Corsair PHEV, отказы тормозов, ремней безопасности, подушек безопасности, топливного насоса и креплений сидений.

Ford уже не первый год сталкивается с давлением из-за отзывов и гарантийных затрат. В 2024 году NHTSA оштрафовала компанию за несоблюдение федеральных требований, после чего Ford согласился пересмотреть процедуры и регулярно консультироваться с регулятором в рамках трехлетнего соглашения. Производитель объясняет рост отзывов новой стратегией: быстрее выявлять и устранять дефекты. Ford заявляет, что более чем вдвое усилил команды безопасности и тестирования.

Для владельцев ситуация двойственна. С одной стороны, отзыв не обязательно означает катастрофу — некоторые проблемы решаются обновлением ПО без визита в сервис. С другой — миллионные кампании ставят вопрос доверия к качеству Ford и его способности превращать проверки в реальное снижение аварий на дорогах.