Когда за движение задним ходом по односторонней дороге лишат прав

Движение задним ходом по односторонней дороге может обернуться в лучшем случае штрафом. В худшем - лишением прав. Во всяком случае, это не раз уже в своих решениях подтверждал Верховный суд. Однако в этих делах есть тонкости.

Само по себе движение задним ходом считается одним из самых опасных маневров: видимость - минимальная, ориентировка - только по зеркалам заднего вида или камере, если она есть. А потому такой водитель должен двигаться максимально осторожно, соблюдая все нюансы правил. И даже обладать даром предвидения: вдруг под его машину шагнет неосторожный пешеход?

И, как правило, именно тот, кто ехал задним ходом, всегда виноват в аварии.

Движение "против шерсти" по односторонней дороге даже относится к другой статье Кодекса об административных правонарушениях, нежели выезд на встречную полосу. А потому имеет свои исключения.

Недавний пример: некая дама двигалась по дороге с односторонним движением в противоположном направлении, но задним ходом. Бывает, человек проскочил нужный поворот. Ему нужно сдать назад, чтобы повернуть. Но некоторые водители считают, что подобный способ передвижения защитит их от наказания, если они решили, например, ретироваться из пробки, которая возникла впереди. Увы, это заблуждение, которое может довести до Верховного суда.

В нашем случае гражданку, решившую проехать по односторонней дороге до нужного ей перекрестка задним ходом, ждал сюрприз. Впрочем, вполне ожидаемый. На дороге стояли инспекторы. И они по-своему оценили этот маневр. Точнее, сочли его грубым нарушением правил, оформили дело и направили его в суд. А мировой суд сразу вынес довольно жесткое наказание - 4 месяца без прав. И все остальные суды, вплоть до Верховного, такое решение подтвердили.

Надо сказать, что эта статья очень нечасто применяется в судебной практике. А уж тем более редко разбирательства по ней доходят до Верховного суда. Всем известно, что ездить по односторонней дороге против потока не только чревато аварией, но и лишением прав. А вот движение задним ходом… Чем черт не шутит? А он не шутит.

В постановлении Пленума Верховного суда № 20 от 2019 года четко говорится, что движение задним ходом по улице с односторонним движением разрешено, но до определенных моментов. А именно знака, запрещающего такое движение. Таким знаком может быть и "кирпич". Под него даже задним ходом заезжать запрещено. А если речь идет о дороге с односторонним движением, то и квалифицироваться такой заезд будет по части 3 статьи 12.16 КоАП. А именно как движение по односторонней дороге в противоположном направлении. Это карается либо штрафом 7,5 тысячи рублей, либо лишением прав от 4 до 6 месяцев. А повторное такое нарушение - лишением прав на год. Причем не важно, вперед ли вы двигались по этой улице или задним ходом.

Как уже упоминалось выше, такие нарушения выявляются редко. Год назад произошел подобный случай. Тогда водитель на фургоне проехал по односторонней дороге нужный поворот. Он сдал назад, чтобы повернуть куда было надо, но там стоял знак "кирпич". И еще - сотрудники ГИБДД. У водителя это было первое нарушение такого рода, поэтому он отделался только штрафом. Хотя и его пытался оспорить, дойдя до Верховного суда. Но не вышло. Ссылки на то, что знаки, запрещающие движение, он не видел, не прошли. Действительно, двигаясь задним ходом, трудно рассмотреть знаки. Зеркала обычно настроены на дорогу и обочину. А не на то, что находится вверху. Но это не повод обвинять власти в плохой организации дорожного движения.

Кстати, водители довольно часто въезжают под эту статью. Например, вам надо развернуться. Попадается поперечная улочка, сдаете туда задним ходом, чтобы по возможности повернуть налево. Но вот неприятность: над въездом в эту улочку висит "кирпич". Улочка для одностороннего движения. Мало того, что на перекрестках движение задним ходом запрещено, так тут еще и движение по односторонней дороге во встречном направлении. В общем, могут быть очень большие неприятности.