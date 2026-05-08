Электрический Mercedes GLC собрал рекордные предзаказы

Электрический внедорожник Mercedes-Benz GLC, представленный в сентябре 2025 года, демонстрирует рекордный спрос. В первом квартале 2026 года модель собрала самый большой объем предварительных заказов среди всех электромобилей бренда, что подтверждает успех стратегии компании по переходу на электротягу. В связи с высоким интересом немецкий автопроизводитель наращивает выпуск новинки на своем заводе в Бремене, где производство организовано в самом крупном цехе Hall 9. Об этом сообщает издание tarantas.news.

На одной линии собирают сразу электрическую версию GLC, модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания и гибридные установки, а также EQE. Такая гибкость позволяет Mercedes оперативно регулировать объемы выпуска в зависимости от рыночного спроса. Завод в Бремене уже имеет опыт в электрификации — именно здесь с 2019 года выпускали модель EQC.

Электрический GLC 400 4MATIC EQ Technology оснащен современной 800-вольтовой архитектурой. Благодаря быстрой зарядке на 10 минут можно увеличить запас хода на 305 километров, а максимальный показатель по циклу WLTP достигает 715 километров. Ключевые компоненты поставляют с партнерских предприятий: аккумуляторные системы — от Mercedes-Benz Accumotive из Каменца, электроприводы — из Себеша, а электрические оси и другие детали — с завода в Гамбурге. Новый GLC призван составить конкуренцию в премиальном сегменте SUV с увеличенным запасом хода среди новинок 2026 года.