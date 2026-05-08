Ледовую арену в России назвали в честь российского автобренда

Ледовая арена в одном из городов РФ названа в честь российского автобренда. В Нижнем Новгороде открылся новый спортивный комплекс, который местные власти в нарушение закона о защите русского языка назвали Volga. Как отметил губернатор региона, своё название новая ледовая арена получила в честь возрождённого бренда автомобилей, в основу моделей которого легли перелицованные машины Geely.

© Quto.ru

«Волга — неизменный символ Нижнего Новгорода, душа и отражение характера нашей земли. Вдохновив в свое время промышленников, она стала символом горьковского автомобилестроения. Сегодня бренд переживает свой ренессанс и уже этим летом готовится к выходу на рынок. В честь возрождения легкового автомобильного производства в Нижнем Новгороде принято решение о присвоении новой ледовой арене на Стрелке имени “Volga Арена”», — заявил глава области Глеб Никитин.

Он также отметил, что два «знаковых события» — завершение строительства спорткомплекса и перезапуск легкового производства — «объединены общей историей».

К слову, ранее в России был принял закон о защите русского языка, который прямо запрещает использование латинских букв в вывесках и названиях. Из-за этого многие автопроизводители были вынуждены сменить названия отдельных комплектаций или полностью моделей.