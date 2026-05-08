В 60 регионах России страховые компании работают в убыток

Вице-президент ВСС Ефремов: ОСАГО показало убытки в 60 регионах РФ.

Страхование автогражданской ответственности ( ОСАГО) в первом квартале принесло компаниям одни убытки сразу в 60 российских субъектах. Такими данными поделился вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов в эфире телеканала РБК. Получается, что финансовая картина по стране довольно тревожная.

По его словам, проблема упирается в то, что в ОСАГО, в отличие от каско, нет возможности гибко регулировать тарифы в зависимости от ситуации с мошенниками.

«В каско или добровольном виде любая страховая компания, учитывая, какая у нее ситуация с мошенничеством, может закладывать в тариф такие убытки, как сочтет нужным. Но в ОСАГО этого сегодня нет. В ОСАГО работает коэффициент бонус-малус, который учитывает количество имевших место дорожно-транспортных происшествий», – пояснил Ефремов.

Причём ситуация действительно неприятная: в этих регионах объём выплаченных страховок превышает собранные премии. «То есть страховые выплаты превышают страховые сборы, и, соответственно, страховщики несут в этих регионах убытки», – добавил вице-президент ВСС. Такая статистика, по его мнению, во многом связана с недобросовестными действиями людей, которые зарабатывают на страховых схемах.

Как уверяет Ефремов, с мошенничеством сейчас активно борются. «Сегодня созданы специальные региональные группы, которые взаимодействуют с полицией, прокуратурой, ФСБ, с администрациями регионов, чтобы выработать конкретную для каждого региона тактику противодействия мошенничеству», – сообщил он. Кстати, методы нечистых на руку страховщиков сильно различаются в зависимости от территории.

Например, на Дальнем Востоке свои заморочки. В Приморском и Хабаровском краях более 85% машин – с правым рулём, что порождает определённый вид махинаций. «Или взять, например, Смоленск, Брянск – это регионы, где практически нет праворульных автомобилей, там другие обстоятельства, вызывающие недобросовестные практики и мошеннические действия. Поэтому каждый субъект нужно рассматривать персонально», – отметил Ефремов.

Хотя есть и позитивные примеры. Вице-президент ВСС привёл в пример Краснодарский край, где наладили хорошее взаимодействие между ведомствами.