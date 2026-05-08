Audi убирает последнюю паузу: переключение передач станет мгновенным

Audi намерена сократить до минимума задержки при переключении передач в своих автоматических коробках. Инженеры компании работают над тем, чтобы сделать этот процесс практически мгновенным, убрав даже ту небольшую паузу, которая остаётся при активации передач заднего хода или драйва. Цель — достичь уровня, когда включение происходит моментально после переключения селектора.

Эта доработка затронет современные модели Audi, оснащённые автоматическими трансмиссиями, и, вероятно, будет внедряться опционально или в рамках обновлений. Сейчас при переключении с нейтрали на драйв или задний ход проходит небольшая задержка, которая хоть и не критична, но заметна на фоне общего стремления к быстрым реакциям. Устранение этой паузы позволит улучшить впечатления от управления, сделав коробку более отзывчивой.

Такой подход — часть общей тенденции среди автопроизводителей по повышению динамики и комфорта за счёт цифрового управления трансмиссией. Если Audi реализует это решение, оно может стать примером для других марок.