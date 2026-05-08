Самый дешевый электромобиль Ford производят в Калифорнии

В Калифорнии производят бюджетный электромобиль Ford за 2,2 млн рублей. В компании признали, что первая попытка создать электромобиль оказалась неудачной. Mustang Mach-E и F-150 Lightning разошлись неплохим тиражом, но так и не достигли желаемых объёмов продаж, рентабельности и культурного влияния. Со временем обе модели вытеснили более эффективные и дешёвые конкуренты. Ответом компании стала полная перестройка стратегии, а главным продуктом — среднеразмерный электрический пикап стоимостью 2, 2 млн рублей. Об этом сообщает Carscoops.

Разработка этого электромобиля велась в небольшой секретной лаборатории Ford, и о ней известно уже давно. Теперь компания приоткрыла завесу тайны: показала свой Центр проектирования электромобилей, где трудится команда инженеров высшего уровня, и провела для избранных журналистов краткую презентацию новинки.

Калифорнийский центр Ford в Лонг-Бич, где трудятся 350 человек (от ветеранов до стартап-специалистов), переосмысливает производство электромобилей, делая их проще и дешевле. Основа — универсальная платформа Universal EV Platform.

Платформа собирается из трёх крупных литых секций, которые затем объединяются, а сверху на них устанавливается кабина пикапа (в перспективе появятся и другие типы кузова). Полностью электрический пикап Ford пока не рассекречен, однако издание Car and Driver смогло мельком увидеть замаскированный прототип. По его наблюдениям, автомобиль сохраняет классические очертания пикапа, по габаритам напоминает текущий Maverick, но отличается более высокими бортами кузова.