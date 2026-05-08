Kia EV4 получила полноприводную версию

Kia представила обновлённый кроссовер EV4, который получил технические улучшения и новую версию GT с увеличенной мощностью. Электрический автомобиль теперь доступен с полным приводом, а его запас хода достигает 560 километров на одной зарядке. Новинка призвана усилить позиции бренда в сегменте компактных электромобилей, предлагая более высокую производительность и практичность.

Инженеры оснастили автомобиль двумя электромоторами — один на передней оси, другой на задней, что обеспечило полный привод и улучшенную динамику. Версия GT, помимо повышенной отдачи, отличается спортивным дизайном и настройками шасси, ориентированными на активное вождение. Батарея ёмкостью 77,4 кВт·ч позволяет проезжать до 560 км по циклу WLTP, что ставит EV4 в один ряд с такими конкурентами, как Tesla Model Y и Volkswagen ID.4.

В салоне появились новые цифровые панели приборов и мультимедийная система с увеличенным экраном, поддерживающая обновления по воздуху. Среди опций — адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и автопарковщик. Производство начнётся в середине текущего года, старт продаж ожидается в Европе и Азии. Цены пока не объявлены, но аналитики предполагают, что базовая версия будет стоить около 45 000 евро, а GT — порядка 55 000.