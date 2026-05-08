Ferrari Purosangue и BMW M3 Touring получили новые диски Vossen

Ferrari Purosangue и BMW M3 Touring: серый цвет и агрессивный стайлинг от Vossen
Ателье Vossen из Майами представило проекты, доказывающие, что серый цвет на автомобиле может выглядеть эффектно без кричащих оттенков. Два универсальных по задумке, но далёких от обыденности автомобиля — Ferrari Purosangue и BMW M3 Touring — получили сдержанный, но агрессивный стайлинг.
Первый — Ferrari Purosangue, первый серийный четырёхдверный SUV итальянской марки. Под капотом установлен 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 715 лошадиных сил — ни турбин, ни гибридной поддержки. Формально это практичный Ferrari на каждый день, но по сути — супер-SUV, конкурирующий с Lamborghini Urus, Aston Martin DBX и Rolls-Royce Cullinan. Для него выбран пакет Esteso от Novitec Group, включающий аэродинамические элементы, расширенные колёсные арки и массивный обвес. Серо-чёрный кузов дополнили дисками Novitec x Vossen NF10 с отделкой Brushed Gloss Clear. Единственный яркий акцент — оранжевые тормозные суппорты, и этого достаточно, чтобы машина не казалась перегруженной.
Второй проект — BMW M3 Touring поколения G81. Этот универсал официально не продаётся в США, что делает его ещё более желанным для местных энтузиастов. Сатиново-серый кузов сочетается с карбоновыми аэродинамическими деталями и дисками Vossen S21-01, которые имеют карбоновые ободы DYMAG и контрастную лицевую часть Satin Black. Золотые суппорты M добавляют ровно столько цвета, сколько нужно. Vossen также показала другие проекты: красный Chevrolet Corvette Z06 C8 с чёрными и карбоновыми элементами на дисках HFX-4, а также чёрный Jeep Wrangler Rubicon 392 с синими акцентами, V8 и колёсами LCX-03. Однако именно Purosangue и M3 Touring лучше всего иллюстрируют идею: тюнинг не обязан быть радикальным, чтобы изменить восприятие машины. Хорошие диски, правильная посадка и несколько карбоновых деталей делают даже серый цвет дороже и заметнее.