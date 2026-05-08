Porsche мстит Xiaomi: Taycan Turbo GT установил рекорд на Нюрбургринге

Электромобиль Porsche Taycan Turbo GT в версии с пакетом Manthey и Weissach Package установил новый рекорд на Нюрбургринге, преодолев Северную петлю за 6 минут 55,553 секунды. За рулем находился заводской пилот-разработчик Ларс Керн. Предыдущий лучший результат среди серийных электромобилей принадлежал китайскому Xiaomi SU7 Ultra (7:04.957), но Porsche удалось опередить его более чем на девять секунд. Стоит отметить, что Xiaomi также показала время 6:22.091 на прототипе, однако он не является серийной машиной.

Пакет Manthey Kit для Taycan — это не просто декоративный обвес, а серьезная доработка, созданная совместно специалистами Porsche в Вайссахе и инженерами Manthey в Мойспате, неподалеку от гоночной трассы. Автомобиль получил новую аэродинамику, модернизированную подвеску, облегченные колеса, более цепкие шины, усиленные тормоза и увеличенную мощность. Внешние изменения включают регулируемый передний сплиттер, канарды, прорези в крыльях в стиле GT3, расширители арок, развитые пороги, новый диффузор и крупное регулируемое антикрыло. На задней оси установлены карбоновые аэродиски, а 21-дюймовые кованые колеса с титановыми болтами позволили снизить неподрессоренную массу на 2,7 кг.

Ключевое улучшение — прижимная сила: на скорости 200 км/ч Taycan с Manthey Kit генерирует 310 кг вместо 95 кг у стандартной версии. На максимальных 309 км/ч показатель достигает 740 кг. Это позволяет машине не только разгоняться на прямых, но и уверенно проходить быстрые повороты. Мощность также возросла: в обычном режиме электросистема отдает 804 л.с., в Attack mode — 978 л.с., а при launch control — 1 019 л.с. Крутящий момент увеличился до 1 269 Нм. Хотя Xiaomi SU7 Ultra имеет более высокие паспортные характеристики (1 526 л.с., 1 770 Нм), заезд на Нюрбургринге в очередной раз демонстрирует, что для победы на треке важны не только цифры.