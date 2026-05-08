Суд не стал наказывать водителя за излишнюю тонировку

Не просвечен - не наказан. Суд Волгоградской области освободил от ответственности женщину, которая управляла автомобилем с затонированными передними стеклами. Удивительно, но такое решение идет в явный разрез с правовой позицией Верховного суда, который ранее указал, что за нанесение любых пленок на передние стекла автомобиля следует наказывать.

Что же произошло? Некая Кристина П. управляла в городе Фролово Волгоградской области автомобилем Belgee X50. На передних боковых стеклах машины было нанесено тонировочное покрытие. За это она была привлечена инспектором ДПС к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ и оштрафована на 500 рублей.

Но Кристина не согласилась с таким решением и подала заявление об его отмене в суд. Суд рассмотрел дело и указал, что в постановлении об административном правонарушении в отношении Кристины П. отсутствуют сведения о результатах замера светопропускаемости передних боковых стекол с использованием специального технического средства.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что постановление инспектора ДПС не может быть признано законным и обоснованным.

Решением Фроловского городского суда Волгоградской области постановление о привлечении Кристины П. к административной ответственности отменено, производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Надо напомнить, что ранее, еще в 2024 году, по схожему делу Верховный суд принял совершенно другое решение. В нем речь шла о том, что на стеклах были пленки. Но замеров светопропускаемости не производилось. Тем не менее инспекторы привлекли водителя к ответственности именно по части 3.1 статьи 12.5. А когда дело дошло до Верховного суда, то он подтвердил, что решение было принято верно. Пленка на стекле была - была. А этого достаточно для предъявления наказания. И никаких замеров на светопроницаемости не нужно.

Впрочем, адвокаты в такой трактовке статьи Кодекса сомневаются. Ведь в ней четко прописано: нанесение пленок, светопропускание которых не соответствует Основным положениям по допуску транспорта на дороги, не допускается. А значит, замер этого светопропускания должен проводиться. Увы, но на глазок степень светопропускаемости определить невозможно.

Требования к тонировке прописаны в Техническом регламенте Таможенного союза и закреплены в Правилах дорожного движения. Однако без оценки светопропускаемости стекол выявить факт того, что наклеенная пленка ограничивает видимость, нельзя, считает адвокат Сергей Радько.

Юрист Лев Воропаев отмечает, что это не первое подобное дело. Еще в 2017 году Верховный суд принял аналогичное решение. Там тоже инспектором была обнаружена пленка на стекле. А замеры не были произведены. Но в соответствии с действующими на тот момент требованиями водителя также оштрафовали на 500 рублей. Как представляется, сейчас любые ограничительные меры, которые принимаются в отношении тонировки автомобилей, неизбежно будут сталкиваться с подобными проблемами. И способов решения их пока не видно.

При этом следует заметить, что некоторые автомобили оснащаются также и бронепленками, которые позволяют сохранить стекло относительно целым в экстренных ситуациях. Но, согласно Правилам дорожного движения, таких пленок вообще не должно быть на передних стеклах машины. Либо необходимо вносить изменения в конструкцию автомобиля. Хотя непонятно, при чем здесь конструкция.

Пока вывод из всего этого напрашивается один: с тонировкой передних стекол автомобиля и наказанием за нее следует разобраться. Хотя бы окончательно решить - замерять ли светопропускаемость пленки и потом наказывать, или штрафовать сразу, за сам факт ее наличия на передних стеклах.