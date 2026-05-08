Mansory превратила Mercedes-AMG G63 в кабриолет без крыши

Тюнинг-ателье Mansory представило уникальную версию Mercedes-AMG G 63 в кузове кабриолет без крыши. Проект получил название Azura, а мощность двигателя V8 с двойным турбонаддувом была увеличена до 820 лошадиных сил. Это уже не первый случай, когда тюнеры решаются на столь смелые модификации «Гелендвагена», но теперь внедорожник обзавёлся открытым верхом.

© Mansory

Новинка базируется на стандартном G 63, но получила кардинальные изменения. Вместо жёсткой крыши установлен складной матерчатый верх с электроприводом, который убирается за 18 секунд. Специалисты Mansory также доработали подвеску, тормозную систему и аэродинамику кузова. Автомобиль обзавёлся широкими колёсными арками, переработанным бампером и мощным задним диффузором.

Силовой агрегат Mansory Azura выдаёт 820 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Доработки включают форсированный двигатель с интеркулером и модернизированную выпускную систему. Разгон до 100 км/ч занимает около 4,5 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. Салон отделан алькантарой и карбоном, вставки выполнены из дорогих пород дерева.