Mansory превратила Mercedes-AMG G63 в кабриолет без крыши

Mansory превратила Mercedes-AMG G 63 в 820-сильный кабриолет Azura без крыши
Тюнинг-ателье Mansory представило уникальную версию Mercedes-AMG G 63 в кузове кабриолет без крыши. Проект получил название Azura, а мощность двигателя V8 с двойным турбонаддувом была увеличена до 820 лошадиных сил. Это уже не первый случай, когда тюнеры решаются на столь смелые модификации «Гелендвагена», но теперь внедорожник обзавёлся открытым верхом.
Новинка базируется на стандартном G 63, но получила кардинальные изменения. Вместо жёсткой крыши установлен складной матерчатый верх с электроприводом, который убирается за 18 секунд. Специалисты Mansory также доработали подвеску, тормозную систему и аэродинамику кузова. Автомобиль обзавёлся широкими колёсными арками, переработанным бампером и мощным задним диффузором.
Силовой агрегат Mansory Azura выдаёт 820 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Доработки включают форсированный двигатель с интеркулером и модернизированную выпускную систему. Разгон до 100 км/ч занимает около 4,5 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. Салон отделан алькантарой и карбоном, вставки выполнены из дорогих пород дерева.