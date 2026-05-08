Литовскому автобусу пришлось «жечь» топливо, чтобы вернуться домой

В баке было много топлива: автобус развернули на литовской границе. С 3 мая власти Литвы запретили въезд на терриорию страны транспорта, в топливных баках которого более 200 литров топлива. После введения новых правил границу государства со стороны Белоруссии не смогли пересечь более 20 грузовиков и 2 автобуса. Новые ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года.

Одному из автобусов пришлось ездить по дорогам Белоруссии, чтобы объём топлива внутри бака снизился до установленных законодательством 200 литров.

После того, как дизельное топливо было израсходовано, пассажирский лайнер пропустили через границу, сообщает белорусское издание ABW со ссылкой на литовские СМИ.

В свою очередь, как уточнила руководитель Отдела международных перевозок прибалтийского перевозчика TOKS Рената Петкевич, не всем компаниям был понятен механизм работы запрета.

Так, в компании TOKS были уверены, что если автобус изначально заправлен на территории Литвы, а затем возвращается обратно, то лимит на уровне 200 литров его не касается. Но это не так.