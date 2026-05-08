Дальневосточная таможня сообщила о росте числа ввезенных иномарок

Таможня Владивостока сообщила о росте объёмов ввоза иномарок в Россию. В период с января по апрель 2026 года Владивостокская таможня оформила 86 760 легковых автомобилей, ввезённых гражданами для личного пользования — это на 8,1% больше, чем годом ранее. Сотрудники Уссурийской таможни за тот же период оформили 25 752 автомобиля, что почти в три раза больше, чем за первые четыре месяца 2025 года.

© Quto.ru

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день сроки оформления машин с момента подачи декларации и до выпуска составляют, в среднем, 2—3 дня.