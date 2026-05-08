Технология BMW M Ignite готова к серийному производству

Немецкий автопроизводитель BMW готовит к выпуску на серийные модели инновационную силовую установку, запатентованную в прошлом году. Система под названием M Ignite основана на технологии предкамерного зажигания, заимствованной из автоспорта. Она позволяет существенно сократить потребление горючего при экстремальных режимах работы, что особенно актуально для трековой езды. Кроме того, новинка помогает соответствовать строгим нормам выбросов Евро-7, которые вступят в силу в ноябре 2026 года.

Ключевой элемент технологии — дополнительная предварительная камера в головке блока цилиндров, соединенная с основной камерой перепускными каналами. В ней установлены собственная свеча и катушка зажигания, поэтому двигатель получает двойную систему зажигания. На малых и средних оборотах сначала срабатывает стандартная свеча, а при высокой нагрузке и оборотах активируется форкамера. Внутри неё воспламеняется часть топливной смеси, и образовавшееся пламя выходит со скоростью, близкой к звуковой, поджигая смесь в основной камере одновременно в нескольких точках. Это ускоряет сгорание и предотвращает детонацию, а также снижает температуру выхлопа.

Помимо предкамерного зажигания, новые моторы получат повышенную степень сжатия и турбокомпрессоры с изменяемой геометрией. Технология в первую очередь предназначена для рядных шестицилиндровых двигателей — она позволяет экономить топливо при работе на пределе, что ценят владельцы спорткаров, проводящие трек-дни. С июля 2026 года все версии BMW M3 и M4 будут оснащаться системой M Ignite, а производство BMW M2 с ней начнется месяцем позже. При этом мощность и рабочий объем агрегатов останутся неизменными.