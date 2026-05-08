Mercedes-Benz показал спецфургоны для экстренных служб на базе Sprinter и Vito

Mercedes-Benz презентовал линейку специальных фургонов для экстренных служб, которые должны сократить время реагирования на вызовы. Новинки базируются на стандартных моделях Sprinter и Vito, но проходят глубокую переработку. Внутри установлено телемедицинское оборудование, системы связи и хранения грузов, которые позволяют скорее оказывать помощь. Например, в машинах для медиков предусмотрен модуль для проведения экстренных процедур прямо во время движения.

Инженеры адаптировали подвеску и тормозную систему, увеличили мощность генераторов и предусмотрели дополнительные отсеки для кислородных баллонов и дефибрилляторов. Camper-версия для МЧС получила автономную систему обогрева и спутниковую навигацию. Такая техника создана для улучшения логистики и безопасности при авариях, природных катастрофах и в миротворческих миссиях. Особое внимание уделили эргономике. Салон спроектирован по принципу «кабины управления»: все органы под рукой, а два кресла спереди поворачиваются для контакта с пациентом.

Разрабатывались фургоны в тесной связке с европейскими спасательными службами. Результатом стала модульная платформа, на основе которой можно быстро собрать автомобиль под конкретные нужды — от полицейского штаба до полевого госпиталя. Производитель заявил, что серийный выпуск таких машин уже начался. Первыми заказчиками стали немецкие и французские медучреждения. Стоимость комплектаций не раскрывается, но эксперты считают, что они будут заметно дороже стандартных версий за счёт доработок.