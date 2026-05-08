DAF начал производство электрических грузовиков

Компания DAF вывела на конвейер две новые модели электрических грузовиков — XG Electric и XG+ Electric, предназначенные для дальних перевозок. Эти автомобили базируются на платформе, используемой в моделях XD и XF Electric, которые ранее получили звание «Международный грузовик 2026 года». Новинки отличаются повышенной аэродинамикой и просторной кабиной объёмом до 12,5 кубических метров, что способствует комфорту водителя и снижению энергопотребления. tarantas.news

© DAF

В силовую установку входит электрическая трансмиссия PACCAR EX-D2 мощностью от 270 кВт (370 л. с.) до 350 кВт (480 л. с.) с крутящим моментом до 2400 Н·м. Питание обеспечивается модульными литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторами, которые устанавливаются на шасси в количестве до пяти блоков. Запас хода таких машин с нулевым уровнем выбросов может превышать 500 километров в зависимости от конфигурации и условий эксплуатации.

Новые модели дополняют линейку электрических грузовиков DAF, которая теперь охватывает сегмент от городских 12-тонных машин XB Electric до тягачей для междугородних рейсов. Производитель делает ставку на энергоэффективность и снижение эксплуатационных расходов за счёт оптимизированной аэродинамики и современных батарей.