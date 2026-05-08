Названы самые популярные люксовые автомобили с пробегом в России

За первые три месяца жители России приобрели 531 подержанный автомобиль сегмента Luxury, что всего на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (527 шт.), сообщает "Автостат".

Самой популярной маркой на вторичном рынке остается Bentley: за отчетный период было куплено 206 таких б/у автомобилей, что составило порядка 40% от общего объема. Почти пятая часть (19,4%) пришлась на подержанные Rolls-Royce (103 шт.).

Автомобили с пробегом марки Maserati разошлись тиражом в 93 экземпляра, Lamborghini – в 85 единиц. Также в 1 квартале было приобретено 37 подержанных машин Ferrari и 7 – Aston Martin.

В модельном рейтинге первенство завоевал Bentley Continental GT с результатом 97 купленных автомобилей. На вторую позицию опустился Lamborghini Urus (67 экземпляров), третье место занял Bentley Bentayga (55 шт.), четвертое – Maserati Levante (52 шт.), а замкнул топ-5 Rolls-Royce Cullinan (48 шт.).

Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин, спрос на «люксовую вторичку» остается стабильным, но темпы роста едва заметны.

Ранее сообщалось, что в России резко выросли продажи Toyota.