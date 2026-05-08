BMW выпустила юбилейную M340i с отсылкой к легендарной E30

В честь 50-летия модельного ряда 3 Series, BMW выпустила ограниченную серию M340i в уникальной ливрее с отсылками к истории модели. Всего будет произведено 50 таких автомобилей специально для рынка Японии, где стартовая цена без топливных сборов должна составить около 70 400 долларов. Этот спорткар — дань уважения E30, который стал настоящей легендой в мире BMW. Он оснащается рядной «шестёркой» на 382 лошадиные силы с системой полного привода.

В оформлении экстерьера M340i использован серый оттенок кузова с яркими жёлтыми вставками, а также золотыми колёсами и логотипами. Сама по себе версия «M» этого седана представляет собой резвый вариант с мощностью, позволяющей разменивать пять секунд при разгоне до «сотни» с несколькими десятыми. Салон получил спортивные передние кресла с затейливой прострочкой и декором.

Новый юбилейный набор фактически превращает M340i в экспонат, выделяющийся из массы остальных трёхсерийных BMW. Модель создана в единственном количестве — лишь полсотни экземпляров будет произведено, хотя точные тиражи упомянутого контрастного декора не раскрывает автопроизводитель. Сборку наладят только для японских клиентов в спецификации для правого руля, так что поклонники из других стран вряд ли смогут приобрести такую машину новую.