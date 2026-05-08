Стоимость ремонта Porsche по ОСАГО сравнялась с ценой Lada

Ремонт автомобилей Lada и Porsche, пострадавших в ДТП и подлежащих восстановлению по полису ОСАГО, обойдется примерно в одинаковую сумму. Об этом сообщают "Известия", которые проанализировали данные о средней стоимости нормо-часа.

© РИА Новости

Согласно информации на портале, в Москве стоимость одного нормо-часа для ремонта как российской, так и немецкой модели составляет 900 рублей. Такая же цена установлена для автомобилей Geely, Land Rover, Infiniti, Haval, Tank, Jetour, Cadillac, Jaecoo, Jeep, Dodge, Honda, Opel, Citroen и Volvo. Ремонт Chery, Renault и Kia обойдется в 910 рублей. Нормо-час автомобилей Subaru, Exeed и Changan составляет 920 рублей, Ford - 930 рублей, а Mitsubishi и Nissan - 940 рублей. Самые высокие тарифы установлены для Mazda (960 рублей), Toyota (980 рублей) и BMW, Audi, Mercedes-Benz, Lexus (1000 рублей).

В пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) рассказали, что тарифы формируются по методике Центробанка. Она требует собирать рыночные цены от автосервисов и выбирать среднюю. Эти цифры отражают реальные договоренности между страховщиками и станциями техобслуживания. На итоговую стоимость влияют разные факторы, включая частоту аварий с конкретными марками автомобилей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, как оформить аварию при отсутствии ГИБДД и интернета.