Кроссовер Exeed TXL лишился двух комплектаций и подорожал в России

Марка Exeed уменьшила количество комплектаций кроссовера TXL для российского рынка. Согласно обновленному прайс-листу на официальном сайте, из модельного ряда исчезли несколько версий 2024 и 2025 годов, включая базовую. Это привело к повышению минимальной стоимости автомобиля.

Комплектация "Бизнес" / Business для 2024 и 2025 годов была исключена из списка доступных вариантов, в результате чего стартовая цена на Exeed TXL увеличилась на 200 тысяч рублей. Теперь минимальной стала модификация "Престиж" / Prestige, стоимость которой составляет 3 880 000 рублей.

Кроме того, из прайс-листа исчезли комплектации "Премиум" / Premium, что вызвало повышение минимальной цены кроссоверов с 2,0-литровым турбированным двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Теперь минимальная стоимость таких автомобилей составляет 4 290 000 рублей, что на 310 тысяч рублей дороже.

Важно отметить, что актуальный Exeed TXL на российском рынке предлагается с двумя вариантами турбированных двигателей. Версии "Престиж" / Prestige и "Престиж IOV" / Prestige IOV оснащены 194-сильным рядным турбированным силовым агрегатом объемом 1,6 литра, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа.

Все остальные исполнения предлагаются с 2,0-литровым турбированным двигателем, который для российского рынка дефорсирован до 197 л.с. и 375 Нм крутящего момента. В паре с этим мотором работает классический восьмиступенчатый автомат. Привод во всех комплектациях полный.

