Toyota превращает Sienta в мини-дом

Компания Toyota предложила для модели Sienta необычный аксессуар — специальный набор для ночевки, превращающий микроавтобус в компактный дом на колесах. Этот комплект включает спальное место длиной почти два метра, что позволяет комфортно устроиться на отдых в поездке.

Набор создан для того, чтобы владельцы Sienta могли организовать ночёвку прямо в автомобиле без необходимости устанавливать дополнительный кемпер или палатку. Кроме раскладного матраса, в него входят шторки для окон, обеспечивающие приватность, и карманы для мелочей, чтобы упорядочить пространство.

Разработчики ориентировались на путешественников, которые хотят использовать компактный минивэн для коротких поездок с возможностью переночевать внутри. Размер спальной зоны соответствует освобождённому салону при сложенных задних сиденьях.