Chevrolet представила пакет дизайна Z06 для спорткара Corvette C8 Stingray 2024 года, который стоимостью 500 рублей в месяц позволяет визуально замаскировать внешность авто под более дорогую и агрессивную версию Z06. Однако производитель заявляет, что данный опционный пакет предназначен только для украшения и никак не улучшает технических характеристик, в частности, не добавляет мощности. Пакет включает ряд стилистических элементов: сдвоенный центральный выхлоп, сплиттер, противотуманки и более массивные воздухозаборники, напоминающие дизайн Z06. Как сообщает издание speedme.ru, американская компания также обновила информационно-развлекательную систему автомобиля: теперь установлен 11-дюймовый сенсорный дисплей Chevrolet Infotainment 3 Plus с Premium, работающий под управлением виртуализатора Google.

Новая система реагирует на естественные голосовые команды «без ключевых фраз». Производитель также добавил обогрев и вентиляцию сидений, однако вошла возможность регулировать громкость звука при работающем двигателе в выхлопном режиме.