Бывший завод Toyota в Шушарах начнет выпуск седанов Senat 900

Российский седан Senat 900 начнут выпускать на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Автомобиль уже прошёл сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), сообщает РИА Новости.

Согласно ОТТС, Senat 900 представляет собой седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Для модели предусмотрены две модификации — с двумя или с тремя местами на заднем ряду. Под капотом автомобиля установлен трёхлитровый бензиновый двигатель типа V6, развивающий 326 л.с. и 450 ньютон-метров крутящего момента, сообщает агентство.

Получателем одобрения типа транспортного средства значится акционерное общество «СЗПК». Адрес сборочного завода в документах совпадает с адресом бывшего предприятия японского концерна Toyota в Шушарах. Наличие ОТТС позволяет производителю официально выпускать и продавать автомобиль на территории Российской Федерации.

О планах перезапуска завода Toyota в Санкт-Петербурге ранее сообщал глава Минпромторга России Антон Алиханов. В феврале 2026 года он заявил, что предприятие будет перезапущено в текущем году. Напомним, что в 2023 году японский автопроизводитель продал свой завод ФГУП «НАМИ» без права обратного выкупа.

