Владельцам этих автомобилей Volkswagen придется заплатить, чтобы поехать

Volkswagen ввел плату за доступ к полной мощности ID 3 Pro и ID 3 Pro S.

Немецкий автогигант объявил о введении дополнительной платы за доступ к полной мощности своих электромобилей ID 3 Pro и ID 3 Pro S.

Владельцы смогут наслаждаться всеми 228 лошадиными силами своих авто, но за это придется платить 16,50 фунтов стерлингов в месяц (около 1700 рублей). Как выяснил портал techradar.com, в британском конфигураторе Volkswagen всё выглядит прилично: обе модели – ID.4 и ID.5 – значатся с показателями в 150 кВт (201 л.с.). Мелочь, но неприятная: под описание затесался мелкий шрифт, из которого следует, что настоящие 228 л.с. (170 кВт) – удовольствие не бесплатное.

За полную заводскую отдачу автопроизводитель просит либо ежемесячные 16,50 фунтов стерлингов, либо единоразовую выплату в 649 фунтов. Если перевести на рубли, выходит около 65 900 рублей. Правда, при ежемесячной подписке есть нюанс: в случае продажи машины мощность обратно понизят.

По сути, Volkswagen не стал пионером в этой практике – Polestar, Tesla и Volvo уже не раз предлагали водителям «распаковать» дополнительные лошадиные силы за отдельную плату. Так что схема не нова, хотя у многих вызывает вопросы.