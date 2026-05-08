Победитель Гран-при «За рулем» получит автомобиль на СТО EXPO

Победитель Гран-при «За рулем» 2026 получит Lada Iskra SW Cross на СТО EXPO.

Один из наших читателей уедет с выставки на новеньком автомобиле. Речь идет об Андрее Алтынбаеве из Ангарска Иркутской области, который стал обладателем Гран-при «За рулем» 2026 года. Его выигрыш – Lada Iskra SW Cross.

Машину вручат победителю 29 мая. Церемония начнется в 13:00, пройдет она на стенде «За рулем» в рамках крупной выставки СТО EXPO. Само мероприятие развернется в Москве, на площадке Крокус Экспо, с 26 по 29 мая.

Напомним суть акции: ежегодно среди читателей и подписчиков, заполняющих анкеты премии #ГранПриЗР, разыгрываются новые автомобили. Андрей оказался самым везучим в этом году.

Кстати, попасть на выставку можно абсолютно бесплатно.

Регистрируйтесь скорее, чтобы успеть попасть на мероприятие и, возможно, лично поздравить победителя.