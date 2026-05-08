ID.Polo GTI получит "злую" версию Clubsport

Volkswagen готовит обновлённый ID.3 GTI в версии Clubsport, который будет значительно мощнее базовой модификации. По неофициальным данным, электромобиль получит отдачу около 282 лошадиных сил, что сделает его одним из самых эмоциональных в линейке. Новинка, как ожидается, будет доступна уже в следующем году и призвана конкурировать с горячими хэтчбеками других производителей.

Как отмечают источники, инженеры сосредоточатся не только на производительности, но и на эмоциональной составляющей вождения. Предполагается, что автомобиль будет иметь усовершенствованную подвеску и другую калибровку систем управления. При этом базовая версия ID.3 GTI уже демонстрирует хорошие характеристики, однако Clubsport обещает вывести их на принципиально новый уровень.

Стоит учесть, что мощность в 282 силы — это неофициальная информация, которая ещё может быть скорректирована производителем. Тем не менее такие цифры позволяют говорить о серьёзной конкуренции с бензиновыми аналогами. Ждать презентацию автомобиля стоит в течение ближайшего года, ведь рынок электромобилей продолжает развиваться быстрыми темпами.

Таким образом, Volkswagen подтверждает намерение создать действительно быстрый и драйверский электромобиль. Сейчас это всего лишь прогнозы, но они уже вызывают оживлённые дискуссии среди поклонников марки.