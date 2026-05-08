Еще не поступивший в продажу Nissan Elgrand получил несколько особых версий

Ещё не поступивший в продажу новый Nissan Elgrand получил несколько особых версий
Компания Nissan готовится вывести на рынок минивэн Elgrand нового поколения. На родине вместе со стандартной моделью покупателям также предложат сразу несколько «прокачанных» версий.
Минивэн Nissan Elgrand четвертой генерации показали в Японии осенью прошлого года. То был предсерийный образец, но дизайн уже окончательный. На домашний рынок новый MPV выйдет летом года нынешнего. А компанию стандартной модели составят сразу несколько особых версий. Их сегодня анонсировало фирма NMC (Nissan Motorsports & Customizing), которая включает подразделения Nismo и Autech.
Вместе с обычным Elgrand клиентам будут доступны исполнения Autech, Autech Line, VIP и Step Type. К слову, у «четвертого» вэна и без того эффектный и довольно агрессивный облик, так что все внешние доработки – точечные. Добавим также, что некоторые из заявленных для свежего минивэна модификаций есть и у уходящей модели.
По задумке маркетологов, Nissan Elgrand Autech – это про «спорт» и «премиум». Такой минивэн получил собственный обвес с серебристыми вставками, дополнительные диодные ходовые огни фирменного для линейки Autech синего цвета и затемненные диски эксклюзивного дизайна. На радиаторной решетке вместо квадратов в цвет кузова красуются блестящие пятиугольники. В салоне – обивка черной кожей Nappa с синей прострочкой и другие декоративные вставки.
Nissan Elgrand Autech Line – более лайтовый вариант. У него «упрощенный» обвес и серебристые квадраты на решетке. Последнее решение досталось и Elgrand VIP, плюс для этой версии не стали затемнять 18-дюймовые колеса, еще такой минивэн получил выдвижные подножки. Кроме того, в салоне VIP-исполнения для задних пассажиров предусмотрен отдельный развлекательный планшет диагональю 15,6 дюйма. Наконец, Nissan Elgrand Step Type имеет выдвижные подножки с подсветкой.
Напомним, новый Elgrand будет доступен с гибридной установкой e-Power последнего поколения (ДВС работает только в режим генератора). Для минивэна также заявлены полный привод e-4force с отдельным электромотором на задней оси и улучшенный автопилот ProPilot. Все подробности о серийном минивэне узнаем в ближайшее время.