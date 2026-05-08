Hunan Yuneng вложит 800 млн евро в испанский завод

Китайский производитель аккумуляторов для электромобилей Youshan планирует построить завод в городе Мерида, Испания. Инвестиции в проект составят 800 миллионов евро. Ожидается, что новое предприятие позволит создать около 1,5 тысячи рабочих мест. Таким образом, Испания продолжает привлекать крупные вложения в сферу «зеленой» энергетики.

Завод будет расположен на площади 40 гектаров. Его мощность составит 3 ГВт·ч в год. Основная продукция — литий-фосфатные аккумуляторы для электрического транспорта. Для испанского автопрома это означает появление в стране стратегически важного производства компонентов для электрокаров.

Сообщается, что строительство начнется уже в ближайшее время, а запуск завода назначен на 2026 год. Планируется, что продукция будет поставляться не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Этот проект укрепит позиции Испании как одного из лидеров в производстве электромобилей и аккумуляторов.