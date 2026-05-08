Opel создаст электрокроссовер на базе технологий из Китая к 2028 году

Компания Opel анонсировала планы по созданию нового электромобиля в сегменте C-SUV, выход которого намечен на 2028 год. Основой для модели послужат технологии китайского производителя Leapmotor, включая электрическую архитектуру и батареи, что позволит ускорить разработку: по словам главы бренда Флориана Хюттля, проект должен быть реализован менее чем за два года. При этом за европейской маркой сохранятся дизайн, настройки ходовой части, светотехника и кресла.

Новинка дополнит линейку кроссоверов Opel, в которой уже присутствуют Grandland, Frontera и Mokka. Производство планируется развернуть на заводе Stellantis в Сарагосе (Испания), где с 1982 года выпускается модель Corsa. Таким образом, концерн делает выбор в пользу модернизации существующих мощностей, а не строительства новых.

В рамках партнёрства Stellantis намерен не только продавать китайские электромобили под своей эгидой, но и интегрировать Leapmotor в промышленную цепочку. Тем не менее, проект пока не прошёл финальное утверждение: ведутся предварительные исследования и переговоры, а контракты и разрешения ещё не подписаны.