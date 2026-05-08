Hongqi наращивает продажи в России: доля частных покупателей почти 50%

Китайский премиальный автобренд Hongqi сумел значительно укрепить свои позиции на российском рынке, причём успех достигнут не только за счёт корпоративных клиентов, но и благодаря частным покупателям. Как выяснилось, доля продаж физическим лицам у марки составила почти половину, что говорит о растущем интересе к премиальным моделям из КНР. По данным дилеров, модель Hongqi E-HS9 стала особенно популярна среди индивидуальных владельцев, в то время как седан H9 чаще приобретают для госструктур и бизнеса.

Показательно, что в первой половине 2023 года продажи Hongqi в России выросли почти в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика оказалась выше, чем у многих других китайских брендов, что объясняется как расширением дилерской сети, так и появлением новых модификаций. Например, недавно на рынок вышли обновлённые версии кроссовера HS5 и флагманского седана H9, которые дополнили линейку модели E-HS9.

По оценке экспертов, такой расклад частично связан с уходом привычных для россиян европейских и японских премиум-марок, освободивших нишу, которую теперь активно занимают китайские производители. При этом Hongqi ориентируется на сохранение привлекательных цен, что особенно важно в условиях роста стоимости автомобилей и ограниченного предложения. В компании рассчитывают и дальше наращивать присутствие, в том числе за счёт экспансии в регионы и укрепления сервисной инфраструктуры.