Tesla рассекретила емкость батарей Semi

В распоряжении Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB) появились документы с характеристиками аккумуляторных батарей для электрогрузовика Tesla Semi. Ведомство сертифицировало две модификации: Long Range и Standard Range. Для операторов автопарков эти цифры важны, поскольку компания ранее не раскрывала точную полезную ёмкость. Согласно бумагам, у версии Long Range батарея имеет 822 кВт·ч, у Standard Range — 548 кВт·ч. Обе используют литий-ионные элементы NCMA, а пиковая мощность силовой установки составляет 800 кВт при продолжительной 525 кВт.

Из расчётов при заявленном расходе 1,7 кВт·ч на милю под полной нагрузкой дальнобойная версия способна преодолеть около 480 миль (примерно 772 км), что близко к обещанным 500 милям (805 км). Для Standard Range вычисления дают приблизительно 320 миль (515 км) против заявленных 325 миль (523 км).

Связывают публикацию данных с подготовкой к расширению выпуска Tesla Semi. Руководитель программы Дэн Пристли ещё в конце апреля 2026 года заявлял о выходе производства на заводе в Спарксе (Невада) на высокую мощность. Там же, как уточняется, собирают элементы 4680, что уменьшит зависимость от внешних поставщиков.