Chery выводит в Малайзию бренд Lepas: вокруг названия уже возник спор

Автоконцерн Chery намерен вывести на малайзийский рынок новый суббренд Lepas, дебют которого запланирован на третью четверть 2026 года. В первую очередь в стране начнут продавать кроссоверы L4 и L6, однако компания уже включает в локальную линейку три модели — L4, L6 и L8. Примечательно, что произношение названия бренда в Малайзии решено адаптировать: изначально Chery предлагала говорить «лип-пас», но это вызвало нежелательные ассоциации, поскольку созвучно местному слову «таракан».

© Chery

Теперь ударение смещается: марку следует называть как малайское «lepas». Для продвижения суббренда компания уже открыла около 20 дилерских центров и планирует увеличить их число до 30 к концу года. Перевозкой машин занимается специальный контейнерный парк, а один из кроссоверов L4 без камуфляжа уже был замечен на местных съёмках. Все три SUV-модели Lepas по габаритам и сегментации похожи на Chery Tiggo Cross, Tiggo 7 и Tiggo 8 — речь идёт о классах B, C и D соответственно.