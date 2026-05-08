Россиян пообещали не штрафовать за неоплаченную парковку

Во время майских праздников жителей Санкт-Петербурга не будут штрафовать за неоплаченную парковку, если оплата не была произведена из-за сбоев в работе мобильного интернета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой на Комитет по транспорту.

Приложение и портал для оплаты парковки находятся в белых списках и должны работать без проблем. Несмотря на это петербуржцев призвали заранее пополнить парковочный счет и перепроверить зону парковки, которая может быть определена неправильно из-за сбоев в работе GPS.

Если при оплате все же возникнут проблемы из-за технического сбоя, это обстоятельство будет учтено при рассмотрении постановлений о штрафе.

Ранее стало известно, что из-за частых сбоев в работе мобильного интернета многие россияне полностью отказались от каршеринга и кикшеринга. Об этом заявили 28 процентов участников опроса.