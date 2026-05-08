Обогнал конкурентов: продажи Voyah в России резко взлетели

Китайский премиум-бренд Voyah продолжает укреплять позиции на российском рынке автомобилей на новых источниках энергии (NEV). В апреле компания зафиксировала 1741 новую регистрацию, что на 36% превышает показатель марта, а доля в NEV-сегменте достигла 25,1%. Эта динамика указывает на устойчивый рост интереса к гибридным и электрическим моделям среди российских покупателей.

С начала 2026 года было зарегистрировано 4782 автомобиля Voyah, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером модельного ряда остаётся кроссовер Voyah FREE: в апреле его регистрации составили 1362 единицы (+29% к марту), а за январь—апрель — 3828 машин, также в 2,7 раза больше год к году. Доля этой модели в NEV-сегменте достигла 19,6% (плюс 3 процентных пункта), а среди всех премиальных авто — 13,6%.

Не отстают и другие модели: регистрации минивэна Voyah DREAM выросли на 48%, а седана PASSION — в два раза. Обе модели вошли в топ-15 российского NEV-рынка. Сейчас бренд представлен четырьмя автомобилями, включая новый гибридный кроссовер TAISHAN, который готовится к выходу в продажу.

Кроме хороших продаж, Voyah может рассчитывать на развитую инфраструктуру: 62 дилерских центра по стране, гарантию 5 лет или 100 000 км для покупателей официальных автомобилей, а также программу дорожной помощи с эвакуацией. Это формирует доверие к бренду и подтверждает, что спрос на премиальные гибриды и электромобили в России уже не единичный, а системный.