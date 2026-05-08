GWM Ora 5 может получить гибридную версию в Австралии

Австралийский рынок вскоре пополнится новым автомобилем GWM — модель Ora 5 уже прошла сертификацию, причем не только в электрическом, но и в гибридном исполнении. Электрическая версия поступит в продажу уже в июне по цене от 33 990 австралийских долларов (около $24 558 с учётом дорожных сборов). Как сообщает портал tarantas.news, базовая комплектация оснащена передним приводом и единственным электромотором мощностью 150 кВт (200 л.с.) и крутящим моментом 260 Нм. Также в сертификационных документах отмечена модификация с уменьшенным дорожным просветом — высота кузова у такой версии составляет 1559 мм, а клиренс — 135 мм, что делает автомобиль визуально ближе к классическому хэтчбеку.

Гибридная силовая установка, зафиксированная в документах, включает 1,5-литровый турбодвигатель. Её суммарная отдача достигает 164 кВт и 476 Нм, а средний расход топлива по циклу WLTC заявлен на уровне 5,1 л/100 км. Ранее компания GWM исключила для Австралии чисто бензиновую версию Ora 5. В Китае уже демонстрировался подключаемый гибрид, однако его появление на местном рынке остаётся под вопросом.

Изначально суббренд Ora позиционировался как полностью электрический, однако с выходом пятой модели производитель явно намерен диверсифицировать предложение силовых агрегатов. Дорожные испытания гибридных версий, вероятно, позволят расширить аудиторию городских автомобилей, предлагая покупателям не только экологичный, но и более практичный вариант.