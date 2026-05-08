Электромобили в Испании подешевеют до 5500 евро

Сразу в салоне цена на электромобиль в Испании может снизиться до 5 500 евро благодаря масштабной программе поддержки Plan Auto, запускаемой правительством. Субсидия покрывает разницу между розничной ценой и указанной суммой, что делает покупку доступнее. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Механизм скидки действует напрямую: покупателю не нужно ждать возврата налога или оформлять сложные заявки — магазин сразу уменьшает чек на сумму гранта. Инициатива рассчитана на ускорение перехода на экологичный транспорт, снижая финансовый барьер. Власти рассчитывают, что такая практика подстегнёт спрос и обновление автопарка.

Дополнительным стимулом стала и компенсация регистрационных сборов, что уменьшает итоговые расходы владельца. Уточняется, что участие добровольное, а дилеры вправе присоединиться к программе. Конкретный перечень моделей, участвующих в предложении, зависится от производителей.