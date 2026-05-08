Самый долговечный внедорожник в мире привезли в РФ

В России появились в продаже новые Toyota Sequoia по цене от 13 млн рублей.

© За рулем

Новый японский внедорожник Toyota Sequoia третьего поколения можно приобрести в России. На классифайдах уже появились предложения от 13 миллионов рублей – как из наличия, так и под заказ.

В кузове XK80 модель полностью сменила имидж. Аскетичный « грузовик с будкой» уступил место технологичному гибриду на передовой платформе TNGA-F. Внешность стала куда более современной и выразительной.

Ввозят машины в самых разных исполнениях. К примеру, комплектацию TRD Pro: во Владивостоке – от 13 059 000 рублей, в Москве – от 13 098 000 рублей. Такая версия отличается внедорожными амортизаторами Bilstein, коваными 18-дюймовыми дисками и алюминиевыми накладками на педалях.

Базовое, но по-прежнему богатое исполнение SR5 стоит чуть больше – от 13 200 000 рублей (предложение из Владивостока). В нём стоят упрощённые светодиодные фары, 18-дюймовые литые диски и почти нет хрома. Зато из оснащения – трехзонный климат-контроль, 12,3-дюймовая цифровая приборка и камера кругового обзора.

На 53 тысячи дороже в Краснодаре предлагают автомобиль с доработками Arctic Trucks. А в столице за 14 100 000 рублей продают «премиальную» комплектацию Capstone – с выдвижными порогами и 22-дюймовыми колёсами.

Ещё один вариант – за 14 358 000 рублей в Москве. Это версия 1794 Edition, названная в честь года основания ранчо в Техасе, где сейчас расположен завод. Всего на рынке – минимум десяток таких машин. Дороже всего обойдётся всё та же Capstone: один экземпляр продают за 15 750 000 рублей. Кроме столицы, найти «Секвойю» можно в Хабаровске, Сыктывкаре и Томске.

Интересная деталь: чисто бензиновых версий больше нет. Любая Sequoia – гибрид. Под капотом стоит установка i-Force Max: 3,5-литровый турбированный V6 и электромотор, развивающие вместе 437 л. с. и 790 Нм момента. Коробка безальтернативная – автомат на 10 ступеней, привод только полный.

Кстати, ещё осенью прошлого года модель заняла первое место в рейтинге надёжности iSeeCars. Эксперты посчитали, что этот внедорожник с вероятностью выше среднего проедет 400 тыс. километров без серьёзных поломок.